GdS – Il saluto di Sergiño Dest al Barcellona: il messaggio social [FOTO] (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-02 19:53:03 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Il nuovo terzino del Milan ha voluto salutare la squadra blaugrana con un messaggio sui propri canali social Sergiño Dest è un nuovo calciatore del Milan, pronto a dare il cambio a Calabria o a Theo Hernandez quando servirà far rifiatare i due terzini titolari. L'ultimo acquisto della sessione estiva rossonera arriva a in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Dest è pronto per la sua nuova avventura in rossonero ma ha voluto salutare con un messaggio social la squadra blaugrana: "Voglio ringraziare tutti i catalani per il grande supporto che mi avete dimostrato durante le ultime due stagioni. Crescendo, l'FC Barcelona era il club dei miei ...

