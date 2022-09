Gas russo, Von der Leyen: “Un tetto al prezzo, è arrivato il momento” (Di sabato 3 settembre 2022) MURNAU – Un tetto al prezzo del gas russo. “E’ arrivato il momento”, afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Immediata la replica del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, che avverte: il gas russo “non ci sarà in Europa se l’Ue deciderà di introdurre un price cap”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Ue finanzierà l’acquisto di armi contro la Russia Von der Leyen a Kiev: “Siamo con voi per la libertà di tutti” Ursula von der Leyen al Parlamento di Kiev: “Bene la legge contro gli oligarchi, ora attuarla” “Impegno per il tetto al ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 settembre 2022) MURNAU – Unaldel gas. “E’il”, afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der. Immediata la replica del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, che avverte: il gas“non ci sarà in Europa se l’Ue deciderà di introdurre un price cap”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Ue finanzierà l’acquisto di armi contro la Russia Von dera Kiev: “Siamo con voi per la libertà di tutti” Ursula von deral Parlamento di Kiev: “Bene la legge contro gli oligarchi, ora attuarla” “Impegno per ilal ...

