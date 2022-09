Galatasaray, s'insiste per la punta che ha detto no alla Juve (Di sabato 3 settembre 2022) Memphis Depay è stato chiaro. Vuole restare al Barcellona e giocarsi le sue carte con Xavi. La Juve ha provato a portarlo in Italia ma... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Memphis Depay è stato chiaro. Vuole restare al Barcellona e giocarsi le sue carte con Xavi. Laha provato a portarlo in Italia ma...

burakoguz112 : RT @francGuerrieri: Il #Galatasaray insiste per #Icardi. Il mercato in Turchia finisce l’8/9, all’inizio della prossima settimana Wanda Nar… - francGuerrieri : Il #Galatasaray insiste per #Icardi. Il mercato in Turchia finisce l’8/9, all’inizio della prossima settimana Wanda… - FcInterNewsit : Sky - Icardi, il Galatasaray insiste ma c'è distanza col PSG. Trattativa al momento arenata - calciomercatogp : Il Galatasaray insiste per Icardi, in uscita dal Psg! #icardi #psg #galatasaray #istanbul #calciomercatogp… - yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #Fodè, il @GalatasaraySK insiste: le #ultimenotizie #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.c… -