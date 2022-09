Francia-Italia oggi, rugby femminile: orario, dove vederla in tv, programma, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) Tornano in campo le azzurre del rugby e per l’Italia di Andrea di Giandomenico è il momento della prima delle due sfide amichevoli contro la Francia. oggi, sabato 3 settembre, allo Stade des Arboras di Nizza alle ore 18 Furlan e compagne scenderanno in campo nella classifica sfida del Sei Nazioni. Le due rappresentative si sono incontrate 24 volte – l’ultima, il 27 marzo 2022, quando allo Stade des Alpes di Grenoble la squadra di casa ha chiuso l’incontro sul punteggio di 39-6 – e in 19 occasioni la Francia è uscita dal campo vincitrice. Francia-Italia si affronteranno allo Stade des Arboras di Nizza sabato 3 settembre con fischio d’inizio alle ore 18 si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 252, in differita alle 23.30 su Sky Sport Action e in diretta ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Tornano in campo le azzurre dele per l’di Andrea di Giandomenico è il momento della prima delle due sfide amichevoli contro la, sabato 3 settembre, allo Stade des Arboras di Nizza alle ore 18 Furlan e compagne scenderanno in campo nella classifica sfida del Sei Nazioni. Le due rappresentative si sono incontrate 24 volte – l’ultima, il 27 marzo 2022, quando allo Stade des Alpes di Grenoble la squadra di casa ha chiuso l’incontro sul punteggio di 39-6 – e in 19 occasioni laè uscita dal campo vincitrice.si affronteranno allo Stade des Arboras di Nizza sabato 3 settembre con fischio d’inizio alle ore 18 si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 252, in differita alle 23.30 su Sky Sport Action e in diretta ...

