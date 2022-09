(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Un giovane di 24 anni originario di Vigevano, in provincia di Pavia, è statoda un’auto ain. La notizia, rilasciata poche ore dopo l’accaduto dal ‘Nice-Matin’, è stata ripubblicata da ‘L’informatore vigevanese’. L’incidente sarebbe avvenuto alle tre di notte, davanti all’aeroporto. Secondo le prime ricostruzioni il, giunto nella località francese in vacanza insieme a un amico, sarebbe stato, mentre attraversava le strisce pedonali sulla Promenade des Anglais. Al loro arrivo sul luogo dell’incidente, i medici avrebbero trovato il giovane già in arresto cardiaco. Trasportato all’ospedale di, sarebbe morto pochi minuti dopo il suo arrivo in terapia intensiva. Sotto shock l’amico, che avrebbe ...

SoniaLaVera : RT @Adnkronos: #Francia, giovane italiano investito e ucciso a #Nizza. #ultimora - telodogratis : Francia, 24enne italiano investito e ucciso a Nizza - Adnkronos : #Francia, giovane italiano investito e ucciso a #Nizza. #ultimora - News24_it : Francia, 24enne italiano investito e ucciso a Nizza - lifestyleblogit : Francia, 24enne italiano investito e ucciso a Nizza - -

... in provincia di Pavia, è stato investito e ucciso da un'auto a Nizza in. La notizia, ... Secondo le prime ricostruzioni il, giunto nella località francese in vacanza insieme a un amico, ...... Marco Pozzati , di 24 anni, è morto nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Nizza , in, dove era in vacanza con un amico. Nizza, investito da un'auto: mortoitaliano ...Studiava filosofia e si pagava gli studi con un lavoro come cameriere. Era in Francia per un periodo di vacanze ...(Adnkronos) – Un giovane di 24 anni originario di Vigevano, in provincia di Pavia, è stato investito e ucciso da un’auto a Nizza in Francia. La notizia, rilasciata poche ore dopo l’accaduto dal ‘Nice- ...