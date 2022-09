Francesco Totti vuota il sacco su Ilary Blasi: ecco cosa mi ha fatto (Di sabato 3 settembre 2022) Quando il peggio sembrava essere passato, ecco che torna un nuovo episodio della saga Totti vs Blasi. Dopo una battaglia sentimentale, si avvia quella legale. Le rivelazioni trapelate recentemente sono davvero scioccanti. Un’estate ormai giunta al termine. Un periodo in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno provato a ricaricarsi trascorrendo le vacanze separatamente. Ormai non si può più rimandare, è giunta l’ora di impugnare le carte e presentarsi in tribunale. Sembra che ci stiamo preparando ad una battaglia legale molto difficile, quasi quanto lo è stata quella tra Johnny Depp e Amber Heard. L’inizio della separazione legale Iniziano a trapelare diversi indiscrezioni. In particolar modo sono stati resi noti i nomi degli avvocati che difenderanno ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 3 settembre 2022) Quando il peggio sembrava essere passato,che torna un nuovo episodio della sagavs. Dopo una battaglia sentimentale, si avvia quella legale. Le rivelazioni trapelate recentemente sono davvero scioccanti. Un’estate ormai giunta al termine. Un periodo in cuihanno provato a ricaricarsi trascorrendo le vacanze separatamente. Ormai non si può più rimandare, è giunta l’ora di impugnare le carte e presentarsi in tribunale. Sembra che ci stiamo preparando ad una battaglia legale molto difficile, quasi quanto lo è stata quella tra Johnny Depp e Amber Heard. L’inizio della separazione legale Iniziano a trapelare diversi indiscrezioni. In particolar modo sono stati resi noti i nomi degli avvocati che difenderanno ...

