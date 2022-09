Formazioni ufficiali Real Madrid-Betis, Liga 2022/2023 (Di sabato 3 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Real Madrid-Real Betis, sfida valida per la quarta giornata di Liga 2022/2023. Sfida molto interessante tra i blancos e la formazione andalusa, dato che entrambe le squadra viaggiano a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante partite. Fischio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 3 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Real Madrid: in attesa Real Betis: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ledi, sfida valida per la quarta giornata di. Sfida molto interessante tra i blancos e la formazione andalusa, dato che entrambe le squadra viaggiano a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante partite. Fischio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 3 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

bresciasport : BRESCIA-PERUGIA: FORMAZIONI UFFICIALI Formazioni ufficiali Brescia-Perugia Confermate le attese della vigilia… - Inter_Scout : RT @Reggina_1914: ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Filippo Inzaghi per #RegginaPalermo ???? Qui per le formazioni ufficiali ?? http… - sportface2016 : #SerieB, le formazioni ufficiali di #AscoliCittadella - teoocchiuto : Le formazioni ufficiali di #RegginaPalermo: confermato il tridente amaranto Rivas-Menez-Canotto. Corini manda in ca… - Max_Mogavero : Le formazioni ufficiali di #VeneziaBenevento -