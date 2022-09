Foglio Sportivo: Ilicic, il grande artista del pallone che sembrava appassito ma cercava solo di nascondersi (Di sabato 3 settembre 2022) Josip Ilicic ha salutato l’Atalanta. Dopo la pandemia non è stato più lo stesso, assalito da un male di vivere che nemmeno lui ha saputo spiegare. Oggi Alessandro Bonan ne scrive su Il Foglio Sportivo, che ne esalta le doti calcistiche (“le finte improvvise, scioccanti come sterzate umorali, il suo sinistro/pennello”) e lo definisce “un grande artista del pallone”. “A un certo punto però, l’artista si è ammalato. Il suo cuore ha cominciato a inciampare, e lui, già lento per vocazione, si è fermato. Che cosa sia successo è difficile da spiegare, tanto che lo stesso Josip fa fatica a dirlo. Si sforza, in queste ore dedicate agli addii, ma non gli viene una definizione precisa del suo male. Forse perché non è stato un male, ma solo una pausa di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Josipha salutato l’Atalanta. Dopo la pandemia non è stato più lo stesso, assalito da un male di vivere che nemmeno lui ha saputo spiegare. Oggi Alessandro Bonan ne scrive su Il, che ne esalta le doti calcistiche (“le finte improvvise, scioccanti come sterzate umorali, il suo sinistro/pennello”) e lo definisce “undel”. “A un certo punto però, l’si è ammalato. Il suo cuore ha cominciato a inciampare, e lui, già lento per vocazione, si è fermato. Che cosa sia successo è difficile da spiegare, tanto che lo stesso Josip fa fatica a dirlo. Si sforza, in queste ore dedicate agli addii, ma non gli viene una definizione precisa del suo male. Forse perché non è stato un male, mauna pausa di ...

