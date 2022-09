Foggia, 20enne ucciso a colpi di pistola nella notte: era il figlio del boss Francesco Gaeta. Si costituisce il presunto omicida (Di sabato 3 settembre 2022) Prima un litigio per una ragazza, poi qualche ora più tardi gli spari e il suono delle sirene. Ecco i contorni della notte di sangue ad Orta Nova (Foggia), dove un ragazzo di appena vent’anni, Andrea Gaeta, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola che lo hanno raggiunto ad un fianco e al torace. Il suo cadavere è stato trovato riverso, lato guida, nell’abitacolo di una Bmw. Subito dopo l’omicidio i sospetti si sono concentrati su un 26enne con precedenti penali per furto, che si è costituito ed è stato a lungo interrogato nella caserma dei carabinieri. È accusato di omicidio volontario nonché di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. La pistola, gettata nelle campagne subito dopo l’omicidio, è stata ritrovata e sequestrata dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Prima un litigio per una ragazza, poi qualche ora più tardi gli spari e il suono delle sirene. Ecco i contorni delladi sangue ad Orta Nova (), dove un ragazzo di appena vent’anni, Andrea, è statocon alcunidiche lo hanno raggiunto ad un fianco e al torace. Il suo cadavere è stato trovato riverso, lato guida, nell’abitacolo di una Bmw. Subito dopo l’omicidio i sospetti si sono concentrati su un 26enne con precedenti penali per furto, che si è costituito ed è stato a lungo interrogatocaserma dei carabinieri. È accusato di omicidio volontario nonché di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. La, gettata nelle campagne subito dopo l’omicidio, è stata ritrovata e sequestrata dai ...

rozzo_barone : RT @Adnkronos: #Foggia, giovane ucciso: fermato presunto autore omicidio. #ultimora - Adnkronos : #Foggia, giovane ucciso: fermato presunto autore omicidio. #ultimora - MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: Orta Nova (Foggia), 20enne ucciso dopo una lite per una ragazza: si costituisce un pregiudicato 26enne #foggia #ortan… - MediasetTgcom24 : Orta Nova (Foggia), 20enne ucciso dopo una lite per una ragazza: si costituisce un pregiudicato 26enne #foggia… - MediasetTgcom24 : Orta Nova (Foggia), 20enne ucciso dopo una lite per una ragazza: si costituisce il presunto omicida #foggia… -