Fiumicino | trasformano lo stabilimento balneare in discoteca | giovani ubriachi e musica a tutto volume | arrivano i carabinieri

CorriereCitta : Fiumicino, trasformano lo stabilimento balneare in discoteca: giovani ubriachi e musica a tutto volume, arrivano i … -

Il Corriere della Città

I rincari in bollettaper molte famiglie l'uso dei termosifoni in un vero e proprio rebus per far quadrare i ... nella lista rientrano le zone costiere (come Ladispoli, Cerveteri,, ...Nel comune di, soprattutto nella località Passoscuro, affollatissima in questi giorni di vacanze, i ... talvolta, siin vere e proprie discoteche non autorizzate a cielo aperto. ... Trasformano lo stabilimento in discoteca: chiusi due locali a Fiumicino Fiumicino, Passoscuro. La (mala) movida non si smentisce mai, e c’è chi fa di tutto per fomentarne la portata soprattutto nel fine settimana di questa estate ormai agli sgoccioli. E i cittadini, intan ...I rincari in bolletta trasformano per molte famiglie l’uso dei termosifoni in un vero e proprio rebus per far quadrare i conti di casa. Ma quali sono i quartieri dove a Roma e in provincia ...