Firenze: per Fabbrica Europa musica internazionale nel Giardino di Agraria alle Cascine (Di sabato 3 settembre 2022) Si ascoltano Camille Bertault & David Helbock, Nicole Mitchell e Ballaké Sissoko, John Surman, Fennesz L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 settembre 2022) Si ascoltano Camille Bertault & David Helbock, Nicole Mitchell e Ballaké Sissoko, John Surman, Fennesz L'articolo proviene daPost.

ItaliaViva : 'Oggi corriamo per far vincere l'Italia e io credo che una Sala Rossa così piena anche a #Firenze l'avete vista poc… - marcodimaio : Con @matteorenzi a #Firenze. Per continuare a scrivere insieme pagine di impegno politico popolare, collettivo, app… - matteorenzi : Alle 21 parlerò da questo luogo, per me magico, a Firenze. #ToscanaSulSerio #TerzoPolo Diretta su Facebook e su… - Lentulusbatiato : @EdoardoMecca1 Mentalità da squadra di provincia che va a Firenze per soffrire e pareggiare. La Juve di Allegri e'questa. - giuseppeaufiero : @baldanza_sergio Alla Juve mancavano Chiesa, Pogba, Di Maria e il portiere titolare. Noi eravamo al completo. Al di… -