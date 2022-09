Fiorentina | la conferenza stampa di Vincenzo Italiano

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 settembre 2022), ecco le parole didopo il pareggio casalingo con la Juventus inha parlato inal termine della partita contro la Juventus, finita con un pari. Di seguito le sue parole. PROBLEMA MILENKOVIC – «Milenkovic è il risultato di gente buttata dentro con problemi o che non può fare prestazioni». LA REAZIONE – «Grande reazione, abbiamo risposto alla sconfitta di Udine in maniera forte, giocando una delle prestazioni più belle. Sono contento della prestazione ma arrabbiato per non aver vinto: mi tengo la prima, il cammino è lungo e ora dobbiamo fare fuori come in casa, perché una squadra forte fa così. Siamo tornati al gol e oggi ne potevamo fare di più, ...