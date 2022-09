Fiorentina-Juventus, Serie A: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Artemio Franchi la Juventus, ancora in cerca di una propria identità, incontra una Fiorentina obbligata a riscattarsi dopo l’inaspettato passo falso di Udine. I bianconeri, imbattuti dopo 4 giornate, hanno l’opportunità di portarsi momentaneamente in testa al campionato mentre i viola possono agganciare i torinesi a quota 8 e ricucire sulla zona Europa. Fischio d’inizio a Fiorentina-Juventus, quinta giornata di Serie A, in programma alle ore 15:00 di oggi. Il momento delle due squadre La Fiorentina si presenta alla sfida più attesa del proprio campionato reduce dalla brutta prestazione di mercoledì contro l’Udinese e da due pareggi, quello opaco della seconda giornata sul campo dell’Empoli (1-1) e quello più convincente di domenica scorsa contro il Napoli (0-0). In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Artemio Franchi la, ancora in cerca di una propria identità, incontra unaobbligata a riscattarsi dopo l’inaspettato passo falso di Udine. I bianconeri, imbattuti dopo 4 giornate, hanno l’opportunità di portarsi momentaneamente in testa al campionato mentre i viola possono agganciare i torinesi a quota 8 e ricucire sulla zona Europa. Fischio d’inizio a, quinta giornata diA, in programma alle ore 15:00 di oggi. Il momento delle due squadre Lasi presenta alla sfida più attesa del proprio campionato reduce dalla brutta prestazione di mercoledì contro l’Udinese e da due pareggi, quello opaco della seconda giornata sul campo dell’Empoli (1-1) e quello più convincente di domenica scorsa contro il Napoli (0-0). In ...

