Fiorentina-Juventus risultato finale 1-1 (Di sabato 3 settembre 2022) FIRENZE – . La cronaca. Si parte subito alla grande: i primi cinque minuti al Franchi vengono infatti disputati a ritmi alti, e le due squadre cercano di trovare vie offensive con una buona corsa. Avvio, insomma, equilibrato. Al 7? prima Milik cerca di prima da centrocampo lo scatto di Kostic, poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pioli avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” Lecce-Empoli risultato finale 1-1 Juventus-Spezia risultato finale 2-0 Serie A i top e flop della quarta giornata WindTre al fianco di Acf Fiorentina come official connecting partner Allegri avverte: “Puntiamo a vincere, la Juventus tra le 4-5 pretendenti” Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 settembre 2022) FIRENZE – . La cronaca. Si parte subito alla grande: i primi cinque minuti al Franchi vengono infatti disputati a ritmi alti, e le due squadre cercano di trovare vie offensive con una buona corsa. Avvio, insomma, equilibrato. Al 7? prima Milik cerca di prima da centrocampo lo scatto di Kostic, poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pioli avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” Lecce-Empoli1-1-Spezia2-0 Serie A i top e flop della quarta giornata WindTre al fianco di Acfcome official connecting partner Allegri avverte: “Puntiamo a vincere, latra le 4-5 pretendenti”

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - CB_Ignoranza : La Juventus, salvata da un grande Mattia Perin, non va oltre l’1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Certo che i bi… - Lucadomis : @BarbyTifaInter ... già con Fiorentina - Juventus 1-1 mi è venuto duro, adesso sono pronto per il derby!!!!???????? - FBrambilla14 : RT @lacompetenza: Nella Juventus, solo Kostic ha avuto una posizione media sopra la metà campo, nella Fiorentina solo i due centrali sotto.… -