Fiorentina-Juventus, Milik non basta ai bianconeri: al Franchi finisce 1-1 (Di sabato 3 settembre 2022) Il sabato di Serie A propone tre match di altissimo livello: alle ore 15, la quinta giornata del campionato, è partita con la gara del Franchi tra Fiorentina e Juventus; alle 18 a San Siro andrà in scena il Derby della Madonnina tra Milan e Inter; stasera, il sabato di Serie A si chiuderà con Lazio-Napoli, sfida tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Tre partite che potrebbero già dare qualche risposta su quello che sarà questo campionato. Fiorentina Juventus (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images) Nella prima gara di questa giornata, Fiorentina e Juventus si sono divise i punti in palio: 1-1 con reti di Arek Milik e Christian Kouamé. Succede tutto nel primo tempo: dopo 9 minuti, è Milik a sbloccare il risultato con un ...

