Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi aprono la 5a giornata di campionato di Serie A Fiorentina e Juventus. La Fiorentina arriva a questo big match contro i bianconeri con qualche dubbio dopo le ultime tre partite di campionato. La Juventus arriva invece galvanizzata dal successo contro lo Spezia e dal mercato chiuso in entrata e in uscita nel migliore dei modi. Entrambe le squadre sono attese in settimana dall’esordio nelle coppe europee. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus. La Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva dopo quattro giornate di campionato con 5 punti in classifica frutto di una vittoria contro la Cremonese, due pareggi contro Empoli e Napoli e una sconfitta contro l’Udinese nell’ultima partita del turno infrasettimanale. I ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 3 settembre 2022) Oggi aprono la 5a giornata di campionato di Serie A. Laarriva a questo big match contro i bianconeri con qualche dubbio dopo le ultime tre partite di campionato. Laarriva invece galvanizzata dal successo contro lo Spezia e dal mercato chiuso in entrata e in uscita nel migliore dei modi. Entrambe le squadre sono attese in settimana dall’esordio nelle coppe europee. Ecco di seguito ledi. Ladi Vincenzo Italiano arriva dopo quattro giornate di campionato con 5 punti in classifica frutto di una vittoria contro la Cremonese, due pareggi contro Empoli e Napoli e una sconfitta contro l’Udinese nell’ultima partita del turno infrasettimanale. I ...

DiMarzio : #SerieA | #Fiorentina-#Juventus: le formazioni ufficiali - forumJuventus : #FiorentinaJuve, oggi ore 15. Formazione GdS: 'Allegri sceglie il 4-3-3 con Di Maria, Milik e Kostic in attacco. Vl… - DiMarzio : .@juventusfc: le probabili scelte di #Allegri per la sfida contro la @acffiorentina #SerieA - Agenzia_Ansa : Serie A: In campo Fiorentina-Juventus. Assente Rabiot #ANSA - Tvplus24Live : ITALY SERIE A Fiorentina vs Juventus Live stream -