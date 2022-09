Fiorentina-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri | VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A, la Juventus fa visita alla Fiorentina al "Franchi". Tanti cambiamenti in vista dopo la vittoria per 2-0 contro lo Spezia. Ecco la probabile formazione dei bianconeri. Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 settembre 2022) Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A, lafa visita allaal "Franchi". Tanti cambiamenti in vista dopo la vittoria per 2-0 contro lo Spezia. Ecco ladei

forumJuventus : #FiorentinaJuve, oggi ore 15. Formazione GdS: 'Allegri sceglie il 4-3-3 con Di Maria, Milik e Kostic in attacco. Vl… - DiMarzio : .@juventusfc: le probabili scelte di #Allegri per la sfida contro la @acffiorentina #SerieA - Krbjy7 : @YoyoMars13 @Huni32577101 Et Juventus fiorentina et le multiplex pl - lapsekilihamdi : 16:00 fiorentina juventus 19:00 AC MILAN int*r 21:45 lazio napoli - MisericordiaFI : Noi siamo già allo #stadio pronti a entrare in servizio per #Fiorentina – Juventus Buon lavoro ai nostri Fratelli e… -