Fiorentina-Juventus, a Milik bastano 9 minuti per siglare il vantaggio della Juventus (Di sabato 3 settembre 2022) Milik ancora in gol: dopo soli 9 minuti, al Franchi, il polacco, appena acquistato sul mercato, oggi schierato da Allegri come titolare, porta avanti la Juventus nel match contro la Fiorentina. E’ il suo secondo gol in maglia bianconera dal suo ritorno in Serie A. Un gol in cinque tocchi, da Di Maria a Locatelli a Cuadrado a Kostic fino ad arrivare a Milik, che ha insaccato firmando il vantaggio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022)ancora in gol: dopo soli 9, al Franchi, il polacco, appena acquistato sul mercato, oggi schierato da Allegri come titolare, porta avanti lanel match contro la. E’ il suo secondo gol in maglia bianconera dal suo ritorno in Serie A. Un gol in cinque tocchi, da Di Maria a Locatelli a Cuadrado a Kostic fino ad arrivare a, che ha insaccato firmando il. L'articolo ilNapolista.

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Juventus 0-1, rete di Milik A. (JUV) - forumJuventus : #FiorentinaJuve, oggi ore 15. Formazione GdS: 'Allegri sceglie il 4-3-3 con Di Maria, Milik e Kostic in attacco. Vl… - antonio_race : Fiorentina Juventus Turnover Allegri 3 giocatori Spalletti Out - nba_livees : Italian Serie A Juventus vs Fiorentina Fiorentina vs Juventus - VENTU1997 : Juventus-Spezia 2-0 entra Milik al 85' lui segna al 92' minuto Fiorentina-Juventus Milik parte titolare al 9' minut… -