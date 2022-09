Fiorentina Juventus 1-1 LIVE: Ikoné pericoloso di testa (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Juventus si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Fiorentina Juventus 1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Fiorentina Juve. 2? Fiorentina in avanti – Viola subito in proiezione offensiva con l’avanzata a destra di Dodò. Cross troppo lungo, non ci può arrivare Jovic. 2? Milik chiuso – Paredes serve il polacco, che cerca il dribbling al limite ma viene fermato. 5? Colpo di testa Milenkovic – Punizione di Biraghi dalla sinistra allontanata dalla difesa. Kouame la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – CominciataJuve. 2?in avanti – Viola subito in proiezione offensiva con l’avanzata a destra di Dodò. Cross troppo lungo, non ci può arrivare Jovic. 2? Milik chiuso – Paredes serve il polacco, che cerca il dribbling al limite ma viene fermato. 5? Colpo diMilenkovic – Punizione di Biraghi dalla sinistra allontanata dalla difesa. Kouame la ...

