Fiorentina-Juventus 1-1, Italiano: “Molto rammaricato per il pari, aspettiamo Jovic” (Di sabato 3 settembre 2022) “Sono Molto rammaricato per questo pareggio, ci sono state troppe situazioni favorevoli, da forzare. Dobbiamo attaccare l’area e far gol trascinati dal pubblico. Rimane la prestazione, come le altre che abbiamo fatto: bene così e mi auguro che siano prestazioni che rimangano tali da qui alla prima sosta lunga. Mi diverte la gente alle mie spalle, si parlava di Kouamé e mi hanno chiesto perché lo stessi sostituendo: non ce la faceva più e l’ho dovuto cambiare, era un siparietto. I ragazzi hanno dato l’anima, prestazione ottima. Contro il Napoli avremmo potuto vincere, inoltre, e stiamo lasciando qualche punto per strada. Sono dispiaciuto perché lavoriamo per queste gare, sappiamo come far male, ma durante la gara manca lucidità. Oggi abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore, lo avevo dimenticato. Mi dispiace, forse era il rigore ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) “Sonoper questo pareggio, ci sono state troppe situazioni favorevoli, da forzare. Dobbiamo attaccare l’area e far gol trascinati dal pubblico. Rimane la prestazione, come le altre che abbiamo fatto: bene così e mi auguro che siano prestazioni che rimangano tali da qui alla prima sosta lunga. Mi diverte la gente alle mie spalle, si parlava di Kouamé e mi hanno chiesto perché lo stessi sostituendo: non ce la faceva più e l’ho dovuto cambiare, era un sietto. I ragazzi hanno dato l’anima, prestazione ottima. Contro il Napoli avremmo potuto vincere, inoltre, e stiamo lasciando qualche punto per strada. Sono dispiaciuto perché lavoriamo per queste gare, sappiamo come far male, ma durante la gara manca lucidità. Oggi abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore, lo avevo dimenticato. Mi dispiace, forse era il rigore ...

