Fiorentina-Juventus 1-1 | è pareggio al Franchi

(Adnkronos) – Fiorentina e Juventus pareggiano per 1-1 nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchi'. Al vantaggio ospite con Milik al 9? replica Kouamé al 29?. Al 44? Perin para un rigore a Jovic deviandolo sul palo. In classifica i bianconeri salgono a quota 9 agganciando momentaneamente l'Inter al terzo posto, mentre i viola sono decimi con 6 punti.

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - CB_Ignoranza : La Juventus, salvata da un grande Mattia Perin, non va oltre l’1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Certo che i bi… - filadelfo72 : Risultati finali Serie A, Fiorentina-Juventus: Kouamé risponde a Milik - ZetaScout : Dodo in Fiorentina-Juventus: Minuti giocati:90+4 Tocchi:90 Precisione dei passaggi:88% Tiri in porta:1 Precisione… -