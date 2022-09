Fiorentina - Juve | le pagelle | Amrabat straripante | 7 Disastro Kean | 4 | 5

pisto_gol : A Firenze la più brutta #Juve degli ultimi 10 anni? 17 tiri totali a 4, 60% di possesso palla, 140 passaggi complet… - EnricoTurcato : Partita mostruosa di #Danilo Proposta offensiva della Juventus nulla, nel secondo tempo a tratti sconcertante La… - GoalItalia : MATCH REPORT - #FiorentinaJuve 1-1: Kouame risponde a Milik, Perin salva la Juve parando un rigore a Jovic ?? ? [… - miagmarsuren : RT @pisto_gol: A Firenze la più brutta #Juve degli ultimi 10 anni? 17 tiri totali a 4, 60% di possesso palla, 140 passaggi completati in pi… - junews24com : Di Maria scrive alla Juventus: messaggio dopo il pari con la Fiorentina - FOTO - -

...si fa praticamente mai vedere e sbaglia il penalty che avrebbe portato in vantaggio la. ...i compiti di impostazione a Paredes ma non riesce ad incidere sulla manovra offensiva della. ...Ai punti vince il match, ma, vista da un'altra angolazione, con unacosì poteva trovare qualche chiave diversa per fare tre punti il peggiore il migliore 6,5 terracciano Anche se la Juventus non lo impegna mai, gol escluso, merita più della sufficienza per l'...I PRECEDENTI — La Juventus è la squadra ad aver battuto più volte la Fiorentina in Serie A: 68. I successi dei viola sono invece 31, con 49 pareggi a completare il quadro dei… Leggi ...Prosegue il programma del grande sabato di Serie A. Dopo Fiorentina-Juventus e Milan-Inter, è il turno di Lazio Napoli. I biancocelesti proveranno a ripetere ...