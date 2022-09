Fiorentina-Juve 1-1 all'intervallo: Kouamé risponde a Milik, poi Jovic sbaglia un rigore (Di sabato 3 settembre 2022) Una delle partite più attese dell'anno, il ritorno di Vlahovic a Firenze e una rivalità sempre infuocata. Sono questi solo... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Una delle partite più attese dell'anno, il ritorno di Vlahovic a Firenze e una rivalità sempre infuocata. Sono questi solo...

kamelberrim10 : @AVisco2000 @MarcoaldiMM @saviorbeard @juventibus Perché scusa per te e normale che la Fiorentina faccia la partita… - LvxMeoDvx : Mi fanno ridere quelli che si lamentano perché 'La Fiorentina sta facendo la partita della vita', no, è la Juve che… - yoshi5477 : RT @juvefcdotcom: HALF TIME: Fiorentina 1-1 Juve #FiorentinaJuve - _Axel100 : RT @AzzoJacopo: Ormai segnare in avvio sta diventando un handicap per la Juve. Se ti abbassi così tanto (18 cross per la Fiorentina), alla… - catone_anna : @juve_canal @AroundJuventus @PuebloJuve Dovete radicare a vita tutta la fiorentina vergognosi e questo nn basta -