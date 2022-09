Fiorentina, Italiano rimugina: “Contro il Napoli avremmo dovuto vincere” (Di sabato 3 settembre 2022) La Fiorentina di Vincenzo Italiano ferma anche la Juventus al ‘Franchi‘, dopo aver bloccato il Napoli sullo 0-0 appena una settimana fa. I Viola avrebbero potuto vincere Contro i bianconeri, avendo sbagliato anche un calcio di rigore con Luka Jovic dopo aver agguantato il pari con Kouamè. Italiano FiorentinaItaliano: “Napoli? avremmo dovuto vincere” Al termine della sfida tra Fiorentina e Juventus, Vincenzo Italiano a DAZN ha analizzato il pareggio e ha anche parlato della sfida Contro il Napoli. “Sono molto arrabbiato e rammaricato. Troppe situazioni dove devi approfittare della grandissima gara che stai ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 settembre 2022) Ladi Vincenzoferma anche la Juventus al ‘Franchi‘, dopo aver bloccato ilsullo 0-0 appena una settimana fa. I Viola avrebbero potutoi bianconeri, avendo sbagliato anche un calcio di rigore con Luka Jovic dopo aver agguantato il pari con Kouamè.: “” Al termine della sfida trae Juventus, Vincenzoa DAZN ha analizzato il pareggio e ha anche parlato della sfidail. “Sono molto arrabbiato e rammaricato. Troppe situazioni dove devi approfittare della grandissima gara che stai ...

