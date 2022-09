(Di sabato 3 settembre 2022) Idel2022 completamente distrutti Alcuni giorni fa si è tenuta la serata del, l’evento organizzato da RTL 102.5 perare la canzone dell’(in questo caso del 2022), grazie ai voti degli ascoltatori che ogni settimana hanno lasciato la loro preferenza sul sito dell’emittente radiofonica. E, come L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Fedez vince il Power Hits Estate, ma il presidente di RTL distrugge i premi cadendoci sopra (FOTO+VIDEO) - Kr81RS : Conversazione in bar... 'Fedez ha vinto la canzone dell'estate!' ?????? 'Bene, adesso vince Giorgia! Poi avremmo l'I… - Valex63 : @rtl1025 @Fedez @Tananai5 @marasattei Siamo messi bene se vince una cavolata così - EclecticMusicGr : “La Dolce Vita” di @Fedez , @Tananai5 e @marasattei vince il premio @rtl1025 Power Hits Estate 2022 e il premio… - CorrNazionale : All’Arena di Verona decretato il tormentone del 2022: “La dolce vita” di #Fedez, Tananai e Mara Sattei vince il pre… -

Ma "l'estate senza libri dimmi tu che estate è", per parafrasare La dolce vita , la hit trionfale di, Tananai e Sara Mattei. E allora vediamo cosa è successo.il thriller Quello che ...... così ha diffuso i dati degli ascolti estivi sulla piattaforma: a livello mondialea mani ... In Italia la scena è dominata da, Tananai e Mara Sattei con la loro La Dolce vita, seguiti da ...Fedez ha vinto il Power Hits Estate 2022, ma non si godrà i suoi premi fisici. Il presidente di RTL ci è caduto sopra distruggendoli.Premiato, ma senza premio. Sembra uno scherzo ma è la realtà. A raccontare questa storia dai contorni ironici e bizzarri è Fedez, protagonista della serata di RTL ...