Fedez | nuovo tatuaggio sulla schiena | la dedica è davvero speciale

(Di sabato 3 settembre 2022) La passione diper i tatuaggi è decisamente evidente, ma nonostante ne abbia tantissimi i più attenti riescono a notare la presenza di undisegno sul suo corpo. L’ultimo ha scelto di farselo fare in una delle poche parti che erano rimaste vuote, la, e hauna grandezza maxi. Quello che conta per lui è però il significato che c’è dietro questa scelta. Il cantante, infatti, vuole sottolineare la fase di rinascita che sta vivendo dopo l’intervento a cui è stato costretto a sottoporsi a causa di un tumore al pancreas. Ora il peggio è alle spalle, nonostante l’operazione continui a condizionare almeno in parte la sua quotidianità. L’interprete de La dolce vita ha invitato a casa sua il tatuatore Luca Natalini, che si è messo all’opera consapevole di quanto il lavoro fosse lungo. E’ stato lo stesso ...

Fedez ha voluto fare un nuovo tatuaggio sulla schiena, simbolo della fase di rinascita che sta vivendo in questo momento.