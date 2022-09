Federciclismo nella bufera | il mistero della provvigione da 106mila euro Norma Gimondi | figlia di Felice | andrà a riferire a Malagò

(Di sabato 3 settembre 2022) “Sono in silenzio stampa fino al 7 settembre, quando avrò un incontro con Giovanni”. L’avvocatessadi, l’ex campione del pedale, dal suo studio di Bergamo non commenta lache si è abbattuta sullaa causa di unadadestinata a una società irlandese. Sono trascorsi alcuni giorni da quando ha lasciato in lacrime la sala dove si teneva il consiglio federale, dopo aver subito le offese di un altro consigliere. Per questo la vicepresidente si è dimessa ed è intenzionata a riferite al responsabile dello sport italiano tutto quello che sa su una vicenda al momento ancora opaca, ma che si è già trasformata in un esposto arrivato ad alcune Procure ...

Gazzettino : Federciclismo nella bufera, esposto anche a Padova dopo il caso sollevato da Norma Gimondi - D_Tirinnanzi : Nella comunicazione serale della Federciclismo sulla questione sponsorizzazioni 'fantasma' si legge che 'nella pred… - Nicola89144151 : Come sempre aveva ragione Silvio Martinello, c'è del marcio nella Federciclismo attuale - franca705 : RT @sabripillot: Il papà di #GiovanniIannelli è molto amareggiato per il comportamento della Federciclismo. Credeva che lo avrebbero sosten… - Sport_Fair : Federciclismo nel caos Si dimette Norma #Gimondi E che attacco a Presidente e consiglieri -

PADOVA - Un esposto sul presunto 'scandalo delle provvigioni' nella Federciclismo è stato depositato anche in Procura a Padova. Le altre procure coinvolte sono Roma, Milano e Vicenza. Il presidente Cordiano Dagnoni è finito nella bufera in merito ai 106 mila... Dal libro di Beppe Conti, alla memoria dell'indimenticabile Romeo Tepore (fondatore di BRINDISI IN BICICLETTA). In Puglia, nel territorio brindisino, il ciclismo c'è, eccome, fatto di tanto amore...