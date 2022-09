F1 | Sergio Perez | “Peccato per l’errore | il mio giro era buono Domani importante la partenza”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) Weekend sinora negativo e qualifica molto deludente a Zandvoort per, chescatterà dalla quinta posizione al via del Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula Uno. Il messicano della Red Bull, in difficoltà già nelle prove libere sul tortuoso tracciato neerlandese, ha commesso un errore all’ultimodel Q3 finendo in testacoda e perdendo la chance di ottenere almeno la seconda fila in griglia. “È stato un. Sono stato un po’ troppo aggressivo all’ultima curva, ho toccato un la ghiaia e ho perso il posteriore“, esordisce Checo dopo le prove ufficiali di microfoni di Sky Sport. “spero di poter rimontare sin dall’inizio e raggiungere il gruppo di testa già nei primi giri. Sarebbe moltoriuscire a farlo nelle fasi iniziali della ...