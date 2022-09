F1, Monza rischia di uscire dal Mondiale? Domenicali: “C’è la fila, la storia non basta” – VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Il conto alla rovescia sta scadendo e nel prossimo fine-settimana la F1 volgerà il proprio sguardo verso il Tempio della Velocità, ovvero il GP d’Italia a Monza. Il circuito brianzolo vedrà riempite nella sua totalità le tribune per la prima volta dopo la pandemia Covid-19 per festeggiare il centenario dello storico Autodromo. Tuttavia, il clima è particolarmente teso per una polemica. Ci si riferisce al sequestro della Fan Zone, il cui allestimento era stato annunciato dagli organizzatori meno di un mese fa. Il motivo? Ci sono una serie di violazioni in materia urbanistica, dal momento che l’area del Roccolo all’interno del parco di Monza è controllata da rigide normative per quanto riguarda il rispetto del paesaggio. A dire la sua su questo episodio spiacevole è stato anche il CEO della F1, Stefano Domenicali, ai microfoni di Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Il conto alla rovescia sta scadendo e nel prossimo fine-settimana la F1 volgerà il proprio sguardo verso il Tempio della Velocità, ovvero il GP d’Italia a. Il circuito brianzolo vedrà riempite nella sua totalità le tribune per la prima volta dopo la pandemia Covid-19 per festeggiare il centenario dello storico Autodromo. Tuttavia, il clima è particolarmente teso per una polemica. Ci si riferisce al sequestro della Fan Zone, il cui allestimento era stato annunciato dagli organizzatori meno di un mese fa. Il motivo? Ci sono una serie di violazioni in materia urbanistica, dal momento che l’area del Roccolo all’interno del parco diè controllata da rigide normative per quanto riguarda il rispetto del paesaggio. A dire la sua su questo episodio spiacevole è stato anche il CEO della F1, Stefano, ai microfoni di Sky ...

OA_Sport : #F1 Una polemica spiacevole sull'organizzazione del GP di Monza e Domenicali non fa sconti: le parole del CEO del C… - 81_ugo : @Alessandroad05 Iniziamo a non mettere in campo l’abominio “Matic Cristante”. Proverei da subito Camara. Quei due a… - giairritata : MA IN CHE SENSO MONZA RISCHIA DI ESSERE TOLTA MA STIAMO SCHERZANDO ???O - asciugalacrime : @AntonioLaurenzi Poi se succede come a Monza quest’anno, che cercano di fare qualcosa di mezzo fico e la magistratu… - AntonioLaurenzi : Ho sentito Domenicali adesso intervistato su Sky durante le FP3. Pensare che nel 2023 o 2024 ci saranno fissi Las V… -