F1, Mick Schumacher: “La pista mi è sempre piaciuta; ottime sensazioni sin da subito, così si costruisce un buon risultato” (Di sabato 3 settembre 2022) Già nella giornata di ieri Mick Schumacher, impegnato nel Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1, aveva raccolto buoni risultati, in linea con le aspettative. Oggi le ottime sensazioni sono state confermate durante le qualifiche, in occasione delle quali ha raggiunto il Q3. Al termine delle qualifiche Schumacher ha chiuso in ottava posizione, dove partirà dunque dalla griglia per la gara di domani. Si tratta per il pilota della Haas di un risultato positivo, come confermato dal suo stesso commento alla prestazione odierna. Ecco le dichiarazioni del tedesco rilasciate ai microfoni di SkySport: “Ci siamo trovati bene sin da subito, l’assetto ha dato ottime risposte e sensazioni alla guida; iniziare così ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Già nella giornata di ieri, impegnato nel Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1, aveva raccoltoi risultati, in linea con le aspettative. Oggi lesono state confermate durante le qualifiche, in occasione delle quali ha raggiunto il Q3. Al termine delle qualificheha chiuso in ottava posizione, dove partirà dunque dalla griglia per la gara di domani. Si tratta per il pilota della Haas di unpositivo, come confermato dal suo stesso commento alla prestazione odierna. Ecco le dichiarazioni del tedesco rilasciate ai microfoni di SkySport: “Ci siamo trovati bene sin da, l’assetto ha datorisposte ealla guida; iniziare...

