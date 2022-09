F1 GP Olanda 2022, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 3 settembre 2022) La gara del GP di Olanda 2022 a Zandvoort di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il Mondiale è ormai nelle sue fasi conclusive, in casa di Verstappen è davvero l’ultima spiaggia per Leclerc per tentare di riaprire un discorso che appare invece chiuso. Si parte alle ore 15 di domenica 3 settembre, diretta tv garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, differita in chiaro su TV8 con la replica alle ore 18. La diretta testuale sarà, come sempre, proposta da Sportface. Domenica 4 settembre 2022 ore 15 gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 18) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ladel GP dia Zandvoort di Formula 1 sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Il Mondiale è ormai nelle sue fasi conclusive, in casa di Verstappen è davvero l’ultima spiaggia per Leclerc per tentare di riaprire un discorso che appare invece chiuso. Si parte alle ore 15 di domenica 3 settembre,tvntita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, differita in chiaro su TV8 con la replica alle ore 18. Latestuale sarà, come sempre, proposta da Sportface. Domenica 4 settembreore 15su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 18) SportFace.

