F.1, GP Olanda - Verstappen in pole, battuto di un soffio Leclerc (Di sabato 3 settembre 2022) Tre piloti in 92 millesimi: qualifiche tiratissime quelle del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Max Verstappen è riuscito a conquistare la pole position davanti al suo pubblico. La Ferrari è stata competitiva e può giocarsi le proprie opportunità con una buona strategia e un ritmo sostenuto: oggi Charles Leclerc ci è andato vicino ma è rimasto dietro per soli 21 millesimi, mentre Carlos Sainz è terzo con un distacco di soli 92 millesimi. La Top 10. Lewis Hamilton si schiererà in seconda fila domani, grazie al quarto tempo ottenuto in questa sessione. Seppur con un distacco di 3 decimi, il sette volte campione del mondo ha tirato fuori dal cilindro un'ottima prestazione ed è riuscito a mettersi alle spalle l'altra Red Bull di Sergio Perez. Il messicano ha guidato oltre il limite nel suo ultimo giro veloce e si è girato ...

