Everton-Liverpool, Lampard: “C’era un rosso per Van Dijk, il finale sarebbe stato diverso” (Di sabato 3 settembre 2022) Un Frank Lampard al quale non è andata giù la prestazione arbitrale nel derby del Merseyside terminato 0-0 tra Everton e Liverpool. “L’arbitro aveva un lavoro da fare, e credo abbia sbagliato. Adoro Van Dijk, credo sia un grandissimo giocatore, ma alle volte semplicemente sbagli contrasto. Per me C’era un cartellino rosso ed ovviamente avrebbe cambiato volto agli ultimi 20 minuti di gara”. Queste le parole del manager dei Toffees al termine della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Un Frankal quale non è andata giù la prestazione arbitrale nel derby del Merseyside terminato 0-0 tra. “L’arbitro aveva un lavoro da fare, e credo abbia sbagliato. Adoro Van, credo sia un grandissimo giocatore, ma alle volte semplicemente sbagli contrasto. Per meun cartellinoed ovviamente avrebbe cambiato volto agli ultimi 20 minuti di gara”. Queste le parole del manager dei Toffees al termine della sfida. SportFace.

JuveUK1 : @JPeppp Oggi ho guardato everton liverpool, 0-0 ma a valocita pazzesca x 90 minuti. E schemi, sovrapposizioni ecc - chia_ica89 : @__Mari92 È una mia opinione ?? può essere ahe non condivisibile.... Cmq Everton liverpool finita 0 a 0 .... Il Baye… - LordBrummel1 : Non sono unestimatore esagerato della premier come qualcuno ma oggi ho visto il derby everton Liverpool e nonostant… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Everton – Liverpool: pronostico e possibili formazioni #3settembre #premierleague - fire115 : @juventusfc Klop poco fa in Everton-Liverpool con una squadra a trazione anteriore per 90 min nel recupero incitava… -