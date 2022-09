(Di sabato 3 settembre 2022) Ildi Jurgenpareggia con l’Everton per 0-0, il tecnico della squadra inglese non fa. Mercoledì ilgiocherà in Champions League col Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, ma in questo avvio di campionato molto difficile il tecniconon ha voluto lasciare nulla al caso. Dopo la vittoria schiacciante per 9-0 col Bournemouth e quella per 2-1 in casa col Newcastle è arrivato un nuovo stop per ilquesta volta per 0-0. La squadra diè apparsa senza grandi idee e troppo spenta per impensierire gli avversari ed alla fine non è riuscita a segnare nemmeno un gol, nonostante abbia sfiorato la rete più volte. Ora Ilvorrà riscattarsi in Champions League, competizione che vede quasi sempre ...

napolipiucom : Eurorivali: Klopp non fa turnover, pareggio del Liverpool #ChampionsLeague #Klopp #Liverpool #ForzaNapoliSempre… -

MondoNapoli

Non solo il Napoli. Anche Liverpool e Rangers, avversarie in Champions, impegnate in un turno infrasettimanale. Liverpool. Vittoria casalinga per i Reds diche hanno sconfitto il Newcastle 2 - 1 nella 5° giornata di Premier League. I gol segnati da Isak (N), Firmino (L) e Carvalho (L). Rangers. Vittoria in Coppa della Lega di Scozia e passaggio del ...Le tante assenze non hanno condizionato il Liverpool dinella sfida contro il Bournemouth, vinta per 9 a 0. Cinque i gol segnati dai reds nel primo tempo, mentre gli altri quattro sono arrivati nella ripresa. Da segnalare le doppiette di Firmino e ... Eurorivali – Liverpool in campo nel derby con l’Everton A poco più di tre giorni dall'esordio in Champions, con la partita inaugurale del girone che sarà proprio col Napoli di Spalletti, il Liverpool è impegnato nel derby con l'Everton ...Non solo il Napoli. Anche Liverpool e Rangers, avversarie in Champions, impegnate in un turno infrasettimanale. Liverpool. Vittoria casalinga per i Reds di Klopp che hanno sconfitto il Newcastle 2-1 n ...