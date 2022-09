Europei: Setterosa a punteggio pieno, nei quarti c'è la Croazia (Di sabato 3 settembre 2022) Poco più di un allenamento, e così sarà anche lunedì nei quarti. A Spalato, nella quinta e ultima giornata del girone preliminare (con primato già conquistato in anticipo) il Setterosa travolge la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 settembre 2022) Poco più di un allenamento, e così sarà anche lunedì nei. A Spalato, nella quinta e ultima giornata del girone preliminare (con primato già conquistato in anticipo) iltravolge la ...

ItaliaTeam_it : Battuta anche la Serbia con il punteggio di 23-7! Sono quattro i successi del Setterosa in altrettante partite agli… - ItaliaTeam_it : Dopo la Slovacchia, il Setterosa batte anche la Spagna agli Europei di Spalato! 12-9 il punteggio per la nazionale… - Eurosport_IT : CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 2… - Gazzetta_it : Europei, il Setterosa batte la Francia e nei quarti sfida la Croazia #pallanuoto - zazoomblog : Pallanuoto femminile il tabellone del Setterosa agli Europei. Quarto morbido evitata l’Olanda - #Pallanuoto… -