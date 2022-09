Europei di Basket, l’Italia batte l’Estonia al debutto (Di sabato 3 settembre 2022) Milano – l’Italia batte l’Estonia per 83-62 all’esordio negli Europei 2022 di Basket nel match valido per il Gruppo C. A Milano gli azzurri dominano la sfida, che rimane in equilibrio solo nel primo quarto (21-18). La Nazionale del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco prende il largo nella seconda frazione con un parziale di 31-15 e nella ripresa può permettersi di amministrare il gioco senza patemi. Brillano Fontecchio (19 punti, 7/10 al tiro e 5/8 da 3), Melli (17 punti), Polonara (12 punti) e Mannion (12 punti). Oggi l’Italia affronta la Grecia, che ha avuto la meglio 89-85 sulla Croazia al debutto. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) Milano –per 83-62 all’esordio negli2022 dinel match valido per il Gruppo C. A Milano gli azzurri dominano la sfida, che rimane in equilibrio solo nel primo quarto (21-18). La Nazionale del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco prende il largo nella seconda frazione con un parziale di 31-15 e nella ripresa può permettersi di amministrare il gioco senza patemi. Brillano Fontecchio (19 punti, 7/10 al tiro e 5/8 da 3), Melli (17 punti), Polonara (12 punti) e Mannion (12 punti). Oggiaffronta la Grecia, che ha avuto la meglio 89-85 sulla Croazia al. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

