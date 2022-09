Europei basket 2022: la Croazia batte la Gran Bretagna, successo anche per la Germania (Di sabato 3 settembre 2022) La seconda giornata degli Europei maschili di basket 2022, si è aperta con ben quattro match disputati nel primo pomeriggio. In Georgia, alla Tibilisi Arena, la partita tra Montenegro e Belgio si è conclusa con il punteggio di 76-70, permettendo ai montenegrini di conquistare la prima vittoria nel gruppo A. In Repubblica Ceca, alla Prague Arena, la Finlandia ha battuto la Polonia con il punteggio di 89-59. Ottimo successo per i finlandesi, che salgono a quota due vittorie nel gruppo D della competizione continentale. A Milano invece, al Forum di Assago, 65-86 tra Gran Bretagna e Croazia, con i croati che conquistano la prima vittoria nel gruppo C dell’Italia. Infine in Germania, alla Koln Arena, successo per i padroni di casa contro ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) La seconda giornata deglimaschili di, si è aperta con ben quattro match disputati nel primo pomeriggio. In Georgia, alla Tibilisi Arena, la partita tra Montenegro e Belgio si è conclusa con il punteggio di 76-70, permettendo ai montenegrini di conquistare la prima vittoria nel gruppo A. In Repubblica Ceca, alla Prague Arena, la Finlandia ha battuto la Polonia con il punteggio di 89-59. Ottimoper i finlandesi, che salgono a quota due vittorie nel gruppo D della competizione continentale. A Milano invece, al Forum di Assago, 65-86 tra, con i croati che conquistano la prima vittoria nel gruppo C dell’Italia. Infine in, alla Koln Arena,per i padroni di casa contro ...

