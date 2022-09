(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo la vittoria di ieri sera all’esordio contro l’Estonia, l’incappa nel primo ko dei campionati. Al Forum di Assago gli azzurri di Pozzecco si arrendono a 81 contro la, che porta a casa 85 punti, in un match della seconda giornata del gruppo C. Tra gli ellenici grandi prove della stella Nba Antetokounmpo e di Dorsey, autori rispettivamente di 25 e 23 punti. Tra gli azzurri il migliore è Fontecchio top scorer della serata a quota 26. L’tornerà in campo lunedì alle 21 contro l’Ucraina. Funweek.

sportmediaset : L'Italia lotta, ma la Grecia di Antetokounmpo resiste nel finale: a Milano è 85-81 #basket #italia #grecia - Gazzetta_it : Antetokounmpo ne fa 25, all'Italia non basta Fontecchio: vince la Grecia 81-85 #eurobasket - zazoomblog : Basket: Europei Italia ko 85-81 contro la Grecia - #Basket: #Europei #Italia #85-81 - zazoomblog : LIVE Italia-Grecia 81-85 Europei basket 2022 in DIRETTA: con Fontecchio rimonta sfiorata 25 di Giannis Antetokounmp… - telodogratis : Europei basket 2022, Italia-Grecia 81-85 -

MILANO " La prova del fuoco contro Antetokounmpo e compagni non è andata bene, l'Italia ha perso di 4 dalla Grecia (85 - 81) ma ha comunque mostrato cuore e spirito di fronte al notevole dispiegamento ...Serve un Giannis Antetokounmpo da 25 punti e 11 rimbalzi alla Grecia per piegare la resistenza di un'Italia generosa, che si arrende solo nel finale 85 - 81 dopo aver sbagliato per due volte la tripla ...Dopo una partita sempre all’inseguimento, sprofondando prima a -14 e poi a -15, l’Italia si ritaglia un ultimo tempo da quasi miracolo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...