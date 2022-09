(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo la vittoria di ieri sera all’esordio contro l’Estonia, l’incappa nel primo ko dei campionati. Al Forum di Assago gli azzurri di Pozzecco si arrendono a 81 contro la, che porta a casa 85 punti, in un match della seconda giornata del gruppo C. Tra gli ellenici grandi prove della stella Nba Antetokounmpo e di Dorsey, autori rispettivamente di 25 e 23 punti. Tra gli azzurri il migliore è Fontecchio top scorer della serata a quota 26. L’tornerà in campo lunedì alle 21 contro l’Ucraina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Prima sconfitta per l'Italia agli Europei. Dopo la rotonda vittoria contro l'Estonia, gli azzurri vengono sconfitti… - sportmediaset : L'Italia lotta, ma la Grecia di Antetokounmpo resiste nel finale: a Milano è 85-81 #basket #italia #grecia - Gazzetta_it : Antetokounmpo ne fa 25, all'Italia non basta Fontecchio: vince la Grecia 81-85 #eurobasket - zazoomblog : Europei basket 2022 Italia-Grecia 81-85 - #Europei #basket #Italia-Grecia #81-85 - zazoomblog : Europei basket 2022 Italia-Grecia 81-85 - #Europei #basket #Italia-Grecia #81-85 -

Tripla di Ricci ad aprire il secondo quarto, ma in un attimo si accende Antetokounmpo e per la difesa italiana sono guai. La Grecia scappa sul +10 (37 - 27) , ma la squadra di Pozzecco riesce comunque ...E' stato uno spettacolo per il, è stata una grande partita. Abbiamo avuto il tiro del pareggio, ma la Grecia ha meritato di vincere. Abbiamo giocato in modo duro, probabilmente un'altra ...Prima sconfitta per l'Italia agli Europei. Dopo la rotonda vittoria contro l'Estonia, gli azzurri vengono battuti 85-81 dalla Grecia di un mostruoso Giannis Antetokounmpo (25+11). Ecco le nostre pagel ...Non riesce all’Italia l’impresa contro la Grecia di Antetokounmpo . Dopo il successo all’esordio contro l'Estonia, gli azzurri cedono per 85-81 a una ...