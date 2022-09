Eurobasket, l’Italia supera l’Estonia. Stasera gli azzurri di Pozzecco sfidano la Grecia della stella Nba Giannis Antetokoumpo (Di sabato 3 settembre 2022) Inizia nel migliore dei modi l’avventura degli azzurri all’Eurobasket 2022. In un forum quasi sold out grazie anche agli oltre duemila tifosi ospiti, l’Italia supera l’Estonia 83-62. Una vittoria già importante per la qualificazione agli ottavi ma il test vero per capire dove potrà arrivare l’Italbasket sarà Stasera contro la Grecia della stella Nba Giannis Antetokoumpo. “È bello vedere i ragazzi passarsi la palla così”, commenta al termine del match il ct Pozzecco elogiando il gioco corale degli azzurri. I 24 assist e i cinque giocatori in doppia cifra (Melli, Mannion, Fontecchio, Polonara e Datome) lo testimoniano. L’attacco azzurro funziona. Nel solo primo tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Inizia nel migliore dei modi l’avventura degliall’2022. In un forum quasi sold out grazie anche agli oltre duemila tifosi ospiti,83-62. Una vittoria già importante per la qualificazione agli ottavi ma il test vero per capire dove potrà arrivare l’Italbasket saràcontro laNba. “È bello vedere i ragazzi passarsi la palla così”, commenta al termine del match il ctelogiando il gioco corale degli. I 24 assist e i cinque giocatori in doppia cifra (Melli, Mannion, Fontecchio, Polonara e Datome) lo testimoniano. L’attacco azzurro funziona. Nel solo primo tempo ...

Coninews : SIIIIIIIII! ?? L’Europeo dell’Italia si apre con una vittoria! La Nazionale, guidata da Pozzecco, batte l’Estonia 8… - lacittanews : Torna subito in campo l’Italia, per l’attesissimo confronto con la Grecia di Giannis Antetokoumpo. L’ala al debutto… - Simolaker : RT @PucciPedia: Piove, fa freschino, 3 partite di cartello una dietro l'altra, qualifiche gp Olanda, Vuelta, Italia - Grecia all' eurobaske… - Quelchepassa : RT @PucciPedia: Piove, fa freschino, 3 partite di cartello una dietro l'altra, qualifiche gp Olanda, Vuelta, Italia - Grecia all' eurobaske… - SportandoIT : Eurobasket 2022, per l’Italia è il giorno della sfida con la Grecia di Giannis Antetokounmpo -