EuroBasket 2022 | tanto coraggio non basta | l’Italia perde con la Grecia

(Di sabato 3 settembre 2022) Milano – Una prova tutto cuore e orgoglio non è sufficiente alper evitare il primo ko del FIBA: gli Azzurri sono stati sconfitti 85-81 dalla, che ora è in testa alla classifica del girone C insieme all’Ucraina. Domani giorno di riposo, lunedì 5 settembre gli Azzurri tornano in campo alle 21.00 per affrontare l’Ucraina (diretta su ELEVEN, Sky Sport Arena e Now), che oggi ha superato l’Estonia (74-73). Nell’altra sfida del girone C netto il successo della Croazia sulla Gran Bretagna (65-86) Il miglior marcatore oggi è stato Simone Fontecchio (26), al suo career high in Azzurro: in doppia cifra anche Achille Polonara (14, con 10 rimbalzi) e Stefano Tonut (13). L’analisi di coach Pozzecco: “Congratulazioni a tutti, allainnanzitutto ma anche a noi: quello di stasera è ...

Gianmarco Pozzecco ha parlato dopo la sconfitta con la Grecia nel 2° turno di. 85 - 81 il risultato per gli ellenici, trascinati dallo straordinario Giannis Antetokounmpo . Primo ko per gli azzurri nel torneo: lunedì si torna in campo contro l' Ucraina in un match ...Non riesce all'Italia l'impresa contro la Grecia di Antetokounmpo . Dopo il successo all'esordio contro l'Estonia, gli azzurri cedono per 85 - 81 a una delle favorite dell'. Al Forum d'Assago di Milano il pubblico tricolore è caldissimo. Ma non basta per limare il gap con i greci che prendono il largo fin dall'inizio. Si oscilla quasi sempre su un divario ...Dopo la sconfitta che ha subito l’Italia, per 85-81, contro la Grecia, il ct Gianmarco Pozzecco ha voluto fare i complimenti a tutti coloro che sono scesi in campo per regalare una serata di basket ad ...Le parole di Simone Fontecchio dopo la sconfitta subita dall'Italia contro la Grecia nell'esordio ad Eurobasket 2022 ...