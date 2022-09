Esistere è la prova della forza dello slancio vitale davanti ai fantasmi del passato (Di sabato 3 settembre 2022) Le persone che amiamo e quelle che ci hanno cresciuto vivono dentro di noi; proviamo il loro dolore emotivo, sogniamo i loro ricordi, conosciamo anche ciò che non ci è stato esplicitamente comunicato e tutto questo plasma la nostra vita in modi che non sempre comprendiamo. Ereditiamo i traumi familiari, anche quelli di cui nessuno ci ha parlato. Galit Atlas, “L’eredità emotiva” (Raffaello Cortina Editore) Ogni famiglia ha un trauma, scrive la psicanalista Galit Atlas, figlia di genitori emigrati in Israele dall’Iran e dalla Siria. Ogni famiglia ha un trauma, dal quale ha tentato di proteggere i propri figli, nipoti, generazioni successive. Del quale ha taciuto o sul quale ha esercitato una rimozione difensiva. Se non se ne parla non esiste. Se non lo si conosce non fa soffrire. Da qui nasce l’idea stessa di indicibile. La scoperta, terribile ma al tempo stesso liberatoria, è che i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 settembre 2022) Le persone che amiamo e quelle che ci hanno cresciuto vivono dentro di noi; proviamo il loro dolore emotivo, sogniamo i loro ricordi, conosciamo anche ciò che non ci è stato esplicitamente comunicato e tutto questo plasma la nostra vita in modi che non sempre comprendiamo. Ereditiamo i traumi familiari, anche quelli di cui nessuno ci ha parlato. Galit Atlas, “L’eredità emotiva” (Raffaello Cortina Editore) Ogni famiglia ha un trauma, scrive la psicanalista Galit Atlas, figlia di genitori emigrati in Israele dall’Iran e dalla Siria. Ogni famiglia ha un trauma, dal quale ha tentato di proteggere i propri figli, nipoti, generazioni successive. Del quale ha taciuto o sul quale ha esercitato una rimozione difensiva. Se non se ne parla non esiste. Se non lo si conosce non fa soffrire. Da qui nasce l’idea stessa di indicibile. La scoperta, terribile ma al tempo stesso liberatoria, è che i ...

