Esasperati gli agricoltori pugliesi per il prezzo del gasolio

(Di sabato 3 settembre 2022) Bari. Scende ilal barile, non accenna a diminuire quello in distribuzione: il costo delagricolo per le imprese del comparto, a luglio ha toccato quota 1,50 euro al litro, ad agosto era sceso di pochi centesimi, ma ad oggi continua ad attestarsi attorno a 1,35-1,40 euro al litro, esattamente il doppio di qualche mese fa, addirittura il triplo rispetto all’inizio del conflitto russo-ucraino. Tutto questo nonostante negli ultimi giorni le quotazioni al barile abbiano fatto segnare un calo, seppure lieve. «Ci chiediamo perché non intervenga l’Antitrust – commenta CIAItaliani di Puglia attraverso una nota – Siamo in un contesto di economia di guerra. La verità è che il costo delle sanzioni all’aggressore russo lo stanno pagando le imprese e i cittadini. Sembrerà una provocazione, ma se la guerra durerà ancora a ...