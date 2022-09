Eruzioni cutanee improvvise | elimina subito questa abitudine | rischi conseguenze gravissime

Leggi su ck12

(Di sabato 3 settembre 2022) Attenzione alle: vi conviene sospenderealimentare, ed effettuare accertamenti.(fonte pexels)Lee i rush cutanei sono delle manifestazioni fastidiose e antiestetiche che compromettono la salute dello strato superficiale della cute. In alcuni casi il contatto con taluni materiali può favorire l’insorgenza di dermatiti da contatto, e in tal caso è sufficiente tenersi alla larga da essi, ed applicare localmente pomate e unguenti ad-hoc. In altre circostanze, però, lepossono essere il sintomo primario di allergie alimentari latenti, ed è necessario effettuare gli esami diagnostici del caso, in modo da ricalibrare la ...