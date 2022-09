Era originario del foggiano l’operaio 31enne morto in incidente sul lavoro a Pontevico Ieri (Di sabato 3 settembre 2022) Aveva 31 anni ed era di origine pugliese, della provincia di Foggia. l’operaio stava lavorando nell’azienda che produce semilavorati in alluminio, a Pontevico (Brescia). Stando a prime ricostruzioni una lastra di centinaia di chili si è staccata dal soffitto ed ha travolto il lavoratore. Accaduto Ieri. L'articolo Era originario del foggiano l’operaio 31enne morto in incidente sul lavoro a Pontevico <small class="subtitle">Ieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 3 settembre 2022) Aveva 31 anni ed era di origine pugliese, della provincia di Foggia.stava lavorando nell’azienda che produce semilavorati in alluminio, a(Brescia). Stando a prime ricostruzioni una lastra di centinaia di chili si è staccata dal soffitto ed ha travolto il lavoratore. Accaduto. L'articolo Eradelinsul proviene da Noi Notizie..

