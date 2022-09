(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Ildegli Investimenti dell’, HE Khalid Al-Falih, hato oggi l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio. Nell’incontro l’Ad di Eni, si legge in una nota, ha illustrato la strategia di decarbonizzazione della compagnia, con particolare focus sulle molteplici iniziative industriali e tecnologie a servizio della transizione energetica. Ilha condiviso le prospettive del Paese al 2030 e la strategia nazionale di investimento(Saudi National Investment Strategy). Le parti hanno poi condiviso il ruolo dell’nell’ambito delle attuali sfide poste dal mercato energetico. A margine dell’incontro, Eni e il Ministero degli Investimenti ...

lifestyleblogit : Eni, Descalzi incontra ministro Arabia Saudita: firmato MoU cooperazione - - AgeeiPress : Il Ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita Khalid Al-Falih incontra l'Amministratore Delegato di @eni Clau… - News24_it : Eni, Descalzi incontra ministro Arabia Saudita: firmato MoU cooperazione - telodogratis : Eni, Descalzi incontra ministro Arabia Saudita: firmato MoU cooperazione - fisco24_info : Eni, Descalzi incontra ministro Arabia Saudita: firmato MoU cooperazione: (Adnkronos) - L'Ad di Eni ha illustrato l… -

Adnkronos

Il Mou e' stato siglato a margine dell'incontra tra l'amministratore delegato di, Claudio, e il ministro degli Investimenti saudita Khalid Al - Falih. Durante l'incontro l'Ad diha ...Il possibile governo di destra appare destinato a confermare ad di peso come Claudioine Matteo Del Fante in Poste Italiane, scelti entrambi dal centrosinistra; se promuoverà Donnarumma ... Eni, Descalzi incontra ministro Arabia Saudita: firmato MoU cooperazione (Adnkronos) – Il Ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita, HE Khalid Al-Falih, ha incontrato oggi l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi. Nell’incontro l’Ad di Eni, si legge in una ...L’azienda leader nel settore energetico ha riscontrato diversi tentativi di violazione dei propri sistemi informatici: l’ombra del Cremlino dopo il caso GSE ...