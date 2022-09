Energia | Franco | ' al lavoro su nuovo decreto per limitare ulteriori aumenti'

(Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando a un, che limiti ancora l'impatto dell'aumento del costo dell'sulla nostra economia;che vareremo la settimana prossima". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, intervenendo al forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio. Per il ministro, in ogni caso, "il punto più importante" in questo processo, è "cercare di riportare i prezzi di gas eda livelli sostenibili".

... questo volume ci aiuterà ad affrontare l'inverno che non si annuncia facile', spiega. Le ...sono molte cambiate - aggiunge il ministro dell'Economia - L'anno scorso i prezzi dell'...Nel liberarsi dalla dipendenza russa per le fonti di, l'Europa è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione". Lo scrive in ..."Quest'anno abbiamo cercato di accelerare il percorso per l'indipendenza dal gas russo entro il 2024, ma stiamo cercando di fare anche prima". Cosi il ...