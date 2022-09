Energia: appello di Confindustria Brescia e sindacati a governo, 'fate presto' (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - L'emergenza energetica sta rischiando di mettere a repentaglio la competitività delle aziende e la continuità industriale del territorio: Confindustria Brescia con Cgil, Cisl e Uil Brescia e Vallecamonica lanciano un appello congiunto alle istituzioni, affinché si faccia presto. "In assenza di misure tempestive e strutturali - che peraltro imprese e sindacato chiedono da tempo - le ricadute sul mondo del lavoro potrebbero essere pesanti, in particolare a Brescia, capitale europea dell'industria. Intere filiere produttive sono in difficoltà, ma il problema coinvolge tutte le aziende. La preoccupazione è dunque forte e l'attenzione massima; il rischio di erosione dei mercati da parte dei principali competitor di altri paesi è concreto". Per questo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - L'emergenza energetica sta rischiando di mettere a repentaglio la competitività delle aziende e la continuità industriale del territorio:con Cgil, Cisl e Uile Vallecamonica lanciano uncongiunto alle istituzioni, affinché si faccia. "In assenza di misure tempestive e strutturali - che peraltro imprese e sindacato chiedono da tempo - le ricadute sul mondo del lavoro potrebbero essere pesanti, in particolare a, capitale europea dell'industria. Intere filiere produttive sono in difficoltà, ma il problema coinvolge tutte le aziende. La preoccupazione è dunque forte e l'attenzione massima; il rischio di erosione dei mercati da parte dei principali competitor di altri paesi è concreto". Per questo, ...

