Elodie strepitosa e da bollino rosso | la cantante esagera ancora | FOTO

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 3 settembre 2022) L’estate da sogno continua anche perche recentemente ha deciso di mostrarsi nuovamente sui sociale da. Uno scatto bomba che ha subito il giro del web. Nel corso degli ultimi anni la vita diè cambiata radicalmente e la sua carriera è un continuo crescendo di successi che laha aggiunto come medaglie al suo occhiello. In queste settimane, l’artista è anche indiscussa protagonista dei media dopo essersi messa in gioco in qualità di attrice per il film di Mangio il cuore che la vede come indiscussa protagonista. Eppure, nel corso delle ultime ore troviamo una nuovacheha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale e che in men che ha messo in evidenza la nuova immagine ...