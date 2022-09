Elezioni | Prodi | ‘da M5S e Calenda attacchi irragionevoli a Pd’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) – "Questi continuial Pd da parte di 5 Stelle esono, ma soprattutto politicamente incomprensibili. C'è un vero accanimento: considerano il Pd come l'unico nemico. Ma dov'è la ragione? Non pensano anche al loro futuro? Che ritorno possono avere in un Paese con una maggioranza assoluta di destra? è questo il loro disegno? Lo trovo un atteggiamento surreale, postmoderno". Lo dice Romano, intervistato dal 'Corriere della Sera'."Gli eventi di questi giorni -aggiunge l'ex premier- dimostrano che i partiti basati su un leader personale hanno sempre una pericolosa volubilità istituzionale. In fondo, con tutti i suoi difetti e i suoi errori, il Pd rimane, come dice il suo nome, un partito democratico".